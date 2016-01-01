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ديني

علي جمعة لـمتصلة: الطلاق ليس حلًا للمشكلات المادية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:23 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
شكت متصلة تدعى «أم جنى» من قلة راتب زوجها، منوهة بأنها مُتزوجة منذ 6 سنوات وراتب زوجها قليل ولا يكفي، وطلبت منه أن يبحث عن عمل آخر ولم يفعل ذلك، فطلبت منه الطلاق، فهل عليها ذنب؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» على فضائية «سي بي سي»: «إن الطلاق ليس حلًا للمشكلة وإنما بداية المشاكل، وعلينا ألا نسعى لخراب البيت».

وخاطب المتصلة قائلًا: «عليك أن ترضى بالقليل والكثير من أجل الأبناء، وطلب الطلاق ليس واقعيًا، وادعي له ربنا يوسع رزقه».

وأضاف: أوعي تفتكري أنه مبسوط، أو مش واخد باله منك ومن عيالك، ارضي بما قسمه الله لك، ورشدي الاستهلاك من أجل أسرتك وأولادك".

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