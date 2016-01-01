مصطفى خاطر يهنئ محمد صلاح على تجديد عقده مع ليفربول

حرص مصطفي خاطر نجم مسرح مصر، على تهنئة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح على تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لمدة خمس سنوات.



ونشر "خاطر" صورة محمد صلاح عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتب عليها قائلًا: "ربنا يوفقك ويحميك.. صلاح جدد عقده لمدة خمس سنوات بدون شروط جزائية".



كان نادى ليفربول الإنجليزى أعلن اليوم، الإثنين، تجديد التعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح بعقد طويل الأمد، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الريدز" طوال الموسم الماضى.



وجاء فى بيان النادى، "يؤكد نادى ليفربول لكرة القدم أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادى"، وسط حالة من السعادة سيطرت على جماهير ليفربول التى تعشق اللاعب.