نيمار: أعاني دائما في المباريات المهمة

أكد نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أنه "من الصعب الحفاظ على برودة الأعصاب خلال المباريات الكبيرة"، مشيرا إلى أنه يعاني دائما في مثل هذه اللقاءات.



وقال "نيمار"، فى تصريحات تليفزيونية عقب مباراة البرازيل والمكسيك : "أهنئ الفريق بأكمله على الفوز، نحن تعلمنا أن نعاني والجميع يعرف بأن المباراة كانت مليئة بالصعاب ومرة أخرى أثبتنا علو كعبنا على المكسيك ".



وأضاف : " كنّا نعلم بأنه يجب علينا تسجيل هدف واحد فقط لتحقيق الفوز، لأن دفعانا لن يسمح بدخول الأهداف علينا ، فمن الصعب الحفاظ على برودة الأعصاب خلال المباريات الهامة، وأنا دائما أعاني في مثل هذه اللقاءات".