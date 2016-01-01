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ترشيد 180 مليون دولار من تكلفة بناء حائط المتحف الكبير

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:34 م
المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
كشف رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير اللواء عاطف مفتاح، عن ترشيد ما يقرب من 180 مليون دولار من تكلفة بناء الحائط الجداري للمتحف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي، اليوم الأثنين، الذى يستكمل مناقشة ما تم تنفيذه فى مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير بحضور وزير الأثار خالد عنانى.

وأضاف مفتاح "هناك اهتمام بعدم إهدار قيمة الجنيه المصري، وتمكنا فى بناء الحائط الجداري من ترشيد 180 مليون دولار من تكلفة مقررة له تقدر بقيمة 200 مليون دولار نتيجة عمل 7 شركات مصرية وبأيادى وفكر مصري".

وأشار مفتاح إلى أن ما يتحقق على أرض الواقع فى هضبة الأهرامات إشارة بالغة الدقة لاهتمام الدولة بكامل مؤسساتها ابتداءا من رئاسة الجمهورية وحتى رئاسة الوزراء ومجلس النواب.

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