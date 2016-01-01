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كأس العالم

ميدو يشن هجوما ناريا على لاعبي منتخب مصر.. محمد صلاح هو المتعة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:34 م
ميدو
ميدو
ياسمين تيسير
شن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي هجوما ناريا على لاعبي منتخب مصر، مؤكدا ان معظهم لا يصلحون للعب لمنتخب مصر اطلاقا.

وأوضح ان الكرة المصرية لا يوجد بها سوى شىء ايجابي واحد وهو محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري. 

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : الكرة المصريه فيها حاجة واحدة بس ممتعة وايجابية وهي محمد صلاح ورغم اني ماقابلتوش الا مرة واحده في حياتي وعمري ماتكلمت معاه قبل كده الا اني بدعي ان ربنا يكرمه ويفضل يلعب في احسن اندية العالم اطول فترة ممكنة لانه الحاجة الوحيدة اللي بفخر بيها في الكرة المصرية".

وأضاف : "ايه اول حاجة جات في دماغك وانت بتتفرج علي ماتش البرازيل والمكسيك؟ انا اول حاجة جات في دماغي ان لاعيبتنا تعبانة جدا!! فنيا وبدنيا وحتي علي مستوي الشخصية تعبانين!! مفيش حد الا اتنين تلاته يستحقوا يلعبوا في المستوي ده!!

وتابع : "مستوي لاعيبتنا ليس علي مستوي شغف شعبنا بكرة القدم!! عندنا صلاح بس واتنين تلاتة كمان بيزقوا معاه!! "

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