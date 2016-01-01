برلماني: قانون التصالح فى مخالفات البناء يدر مليارات للدولة

أكد النائب عصام الصافى، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيدر للدولة مليارات الجنيهات، ولكن بسبب الحكومة التى تعمل فى جزر منعزلة لن يخرج القانون للنور، -على حد قوله-.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم لمناقشة قانون البناء الموحد رقم 119 بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات منهم الدفاع والكهرباء والاسكان والتنميه المحليه والاثار والزراعه.



وأضاف الصافى، أن البناء على الأراضى الزراعية اصبح امر واقع وانتفت عن الكثير من هذه الأراضى صفة الزراعة، متسائلا، هل الأراضى التى تم إزالة المبانى المخالفة من عليها تم إعادتها للزراعة مرة اخرى، ام ان الإزالة لمجرد الإزالة فقط.

