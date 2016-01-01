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كأس العالم

نجوم المستقبل يدعم صفوفه بالتعاقد مع صلاح أمين

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:29 م
صدى البلد
ريهام بكير

نجح مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل برئاسة محمد الطويلة في التعاقد مع صلاح أمين مهاجم طلائع الجيش لمدة لموسمين في صفقة إنتقال حر ، لتدعيم صفوف الفريق للمشاركة في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ووقع صلاح أمين في حضور محمد الطويلة رئيس نادي المستقبل، وشادي الطويلة المشرف على الكرة.

ويعد صلاح أمين من أبرز المهاجمين في الدوري المصري حيث لعب لعدة أندية أبرزها الإسماعيلي والداخلية وسموحة والإنتاج الحربي قبل أن ينضم لنادي طلائع الجيش في الموسم الماضي.

وسبق لنجوم المستقبل التعاقد مع خمسة لاعبين هم ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق وطارق العجمي ومحمد الشحات والزامبي أوبري تشيروا.

يذكر أن الجهاز الفني لنادي نجوم المستقبل يتكون من ضياء السيد مديرًا فنيًا ، عبد الظاهر السقا مدربًا عامًا ، تامر حسن مدربًا ، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى ، سيد إمام مديرًا إداريًا ، كريم حسن شحاته مديرًا للكرة.

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