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نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية منتصف العام المقبل

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:31 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البهى عمرو
قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة العاصمة تعادل أربعة أضعاف مساحة واشنطن ، موضحا أن المكون الرئيسي للمرحلة الأولى يتم فيه 8 أحياء سكنية، متوسط كل حى به 25 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الحسينى خلال حواره برنامج«الحياة أحلى» المذاع على قناة الحياة، أن العمل يتم بالتوازى فى جميع الأماكن سواء المشاريع أو المباني بالعاصمة ،وأكد «نستهدف خلق مجمعات عمرانية جديدة متكاملة و المرحلة الأولى 40 ألف فدان».

وكشف أن العمل فى مبنى مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحى الحكومي يتم على أكمل وجه، أن الوزارات يتم نقلها إلى العاصمة منتصف 2019.

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