ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة: لا أحبذ زواج المسلم من غير المسلمة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:36 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن زواج المسلم من مسيحية جائز شرعا ولكن واقعيًا لا يحبذ في الإسلام أو المسيحية.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، في إجابته عن سؤال: «أخي تزوج أمريكة غير مسلمة، وأنجب منها ولديهما ولد يبغ من العمر 18 عامًا، ويريد ان يترك الإسلام، فماذا نفعل؟»

وأوضح أنه رغم جواز زواج المسلم من المسيحية إلا أنه لا يشجع الزواج المختلط نظرًا لما يترتب عليه من مشاكل عدة فى مسائل الأطفال وجنسياتهم فضلًا عن التشتت الذى يقع فى بعض الأحيان للأطفال بين الكنيسة والمسجد.

وتابع: الديانة واضحة وزواج المسلم من المسيحية يجوز وواقعيًا لا نحبذه نحن المسلمين والمسيحيين، ناصحًا بأنه في هذه الحالة يجب على الأب أن يتعامل مع نجله برفق دون عصبية أو انفعال أو إجبار في دخول الديانة الإسلامية.


ترشيحاتنا

إحباط تهريب 65 طن حشيش داخل شحنة جلود قادمة من بيروت..صور

شاهد.. حفل زفاف عمرو بركات وابنة إيهاب جلال بحضور الخطيب وغالي

تعرف على قيمة عقد محمد صلاح الخيالى بالثانية والدقيقة والساعة واليوم

ميسي يقود الزمالك للتقدم على إنترناشونال برباعية فى الشوط الأول

الزمالك يتوصل لاتفاق جديد مع جروس

أول تعليق لـ كلوب على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

‏اتحاد الكرة يطالب المجلس الأعلى بمراجعة أداء الإعلام الرياضي

قرار جمهوري بتعيين محسن عبد النبي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية

الان بث حي ومباشر رابط مباراة البرازيل والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

شاهد.. محمد صلاح يتحدث عن تمديد تعاقده مع ليفربول

5 معلومات عن مدير مكتب الرئيس السيسي الجديد

بث مباشر البرازيل والمكسيك | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. إطلالات مثيرة لـ دوللى شاهين

ضبط المتهم بالتعدي على السيدات بآلة حادة في القاهرة.. صور

مجلس الأعمال البولندي.. يبدأ مرحلة جديدة من التعاون المشترك.. إقامة منطقة صناعية والزراعة والتعليم الفنى والسياحة والاستثمار أبرز المجالات ..صور

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

فيديو

السقطي: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير كاف.. فيديو
فيديو جراف .. تعرف على اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس السيسي
نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية منتصف العام المقبل
طارق حجي: علينا الاهتمام بالثقافة كأساس للقوى الناعمة.. فيديو
حجي: 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟