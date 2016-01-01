السقطي: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير كاف.. فيديو

قال علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنه اهتماما غير كاف.



وأضاف " السقطي " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" بدأنا التحدث في محاور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك توافق بين معظم الأطراف والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".



أكد السقطى على ضرورة وجود كيان واضح المعالم لديه صلاحيات لإدارة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة" .



وأضاف:" هناك تعارض بين الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخلف حالة من عدم الوضوح".

