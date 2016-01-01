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فن

شاهد.. نيللي كريم تتعلم رياضة ركوب الأمواج

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:38 م
صدى البلد
شيرى نبيل
نشرت الفنانة نيللى كريم صورا جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، أثناء ممارستها رياضة ركوب الأمواج خلال إجازتها الصيفية.

وظهرت نيللى فى الصور ترتدي الملابس الخاصة بركوب الأمواج وتستمع إلى تعليمات المدرب.

وشاركت نيللى كريم فى السباق الرمضانى بمسلسل "اختفاء"، وجسدت فيه دكتورة جامعية خلال الأحداث يختفي زوجها الصحفى ويجسده هشام سليم فى ظروف غامضة، وتبدأ نيللى فى البحث عنه لتكتشف العديد من الأسرار الذى كان يخفيها عنها.
شاهد.. نيللي كريم تتعلم رياضة ركوب الأمواج
شاهد.. نيللي كريم تتعلم رياضة ركوب الأمواج
شاهد.. نيللي كريم تتعلم رياضة ركوب الأمواج

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