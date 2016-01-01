ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عليا الحج تقر ضوابط للارتقاء بالخدمة المقدمة للهيئات والنقابات

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
عقدت اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعا للوقوف على كافة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بفترة معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود وفترة الإشراف وذلك فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بما يمكنهم من أداء فريضة الحج بسهولة ويسر وخاصة التأشيرات المخصصة للهيئات والنقابات والتى يتم تنفيذها من خلال بعض الشركات السياحية.

وأكدت اللجنة بحسب بيان، أن التأشيرات يقع عبء تنفيذها تحت مظلة وزارة السياحة على الرغم من انها خارج الحصة المخصصة لها، فقد ارتأت اللجنة ضرورة وضع بعض الضوابط التى تضمن حسن تنفيذ البرامج والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتلك التأشيرات.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام الشركات السياحية التى ستقوم بتنفيذ هذه التأشيرات من أبرزها الالتزام بضوابط السكن المنصوص عليها بضوابط الحج السياحى لعام 1439هـ المعتمدة من الوزارة ، ويتم إجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل لجان الوزارة .

وتضمنت تهديدات العليا للحج والعمرة عدم قيام الشركات بالتعاقد مع أي من مكاتب الفرادى والتزامها بالتعاقد مع المطوف التابع له الشركة لتوحيد المطوف ، ضرورة قيام الشركات بتوثيق العقد المبرم بينها وبين الهيئة المتعاقدة معها ، على ان يكون ممهورًا بشعار الجمهورية الخاصة بالهيئة أو الوزارة التابع له الجهة.

وتأتى هذه القرارات فى إطار جهود اللجنة العليا للعمرة والحج على الخروج بموسم حج بالشكل الذي يليق بسمعة القطاع السياحى . 

ترشيحاتنا

صحيفة تفضح العلاقات الخفية لقطر وتكشف الرجل الثالث في تنظيم الحمدين

شاهد.. لحظة هروب رضوان فايد أخطر رجال العصابات من سجن في فرنسا

شوبير يكشف حقيقة رحيل وليد أزارو وأحمد فتحي عن الأهلي

أول تعليق لـ كلوب على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

ميسي يقود الزمالك للتقدم على إنترناشونال برباعية فى الشوط الأول

نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية منتصف العام المقبل

مفاجأة ترامب لعروسين في فندقه.. صور

أول رد فعل من محمد صلاح عقب تجديد عقده مع ليفربول

ميسي يقود هجوم الزمالك فى مواجهة إنترناشيونال سبورت

حشرة تتسبب بانتشار فيروس قاتل في العراق

صدق أو لا تصدق .. ثانية محمد صلاح بـ 7 جنيهات فى ليفربول

رسميا اللواء محسن عبد النبي مديرا لمكتب الرئيس.. وصدى البلد ينشر السيرة الذاتية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. إطلالات مثيرة لـ دوللى شاهين

ضبط المتهم بالتعدي على السيدات بآلة حادة في القاهرة.. صور

مجلس الأعمال البولندي.. يبدأ مرحلة جديدة من التعاون المشترك.. إقامة منطقة صناعية والزراعة والتعليم الفنى والسياحة والاستثمار أبرز المجالات ..صور

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

فيديو

السقطي: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير كاف.. فيديو
فيديو جراف .. تعرف على اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس السيسي
نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية منتصف العام المقبل
طارق حجي: علينا الاهتمام بالثقافة كأساس للقوى الناعمة.. فيديو
حجي: 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟