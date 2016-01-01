عليا الحج تقر ضوابط للارتقاء بالخدمة المقدمة للهيئات والنقابات

وأكدت اللجنة بحسب بيان، أن التأشيرات يقع عبء تنفيذها تحت مظلة وزارة السياحة على الرغم من انها خارج الحصة المخصصة لها، فقد ارتأت اللجنة ضرورة وضع بعض الضوابط التى تضمن حسن تنفيذ البرامج والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتلك التأشيرات .



وشددت اللجنة على ضرورة التزام الشركات السياحية التى ستقوم بتنفيذ هذه التأشيرات من أبرزها الالتزام بضوابط السكن المنصوص عليها بضوابط الحج السياحى لعام 1439هـ المعتمدة من الوزارة ، ويتم إجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل لجان الوزارة .



وتضمنت تهديدات العليا للحج والعمرة عدم قيام الشركات بالتعاقد مع أي من مكاتب الفرادى والتزامها بالتعاقد مع المطوف التابع له الشركة لتوحيد المطوف ، ضرورة قيام الشركات بتوثيق العقد المبرم بينها وبين الهيئة المتعاقدة معها ، على ان يكون ممهورًا بشعار الجمهورية الخاصة بالهيئة أو الوزارة التابع له الجهة.



وتأتى هذه القرارات فى إطار جهود اللجنة العليا للعمرة والحج على الخروج بموسم حج بالشكل الذي يليق بسمعة القطاع السياحى .



عقدت اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعا للوقوف على كافة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بفترة معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود وفترة الإشراف وذلك فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بما يمكنهم من أداء فريضة الحج بسهولة ويسر وخاصة التأشيرات المخصصة للهيئات والنقابات والتى يتم تنفيذها من خلال بعض الشركات السياحية.