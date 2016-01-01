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كأس العالم

الخطيب: كل الشكر للجنة المرأة بالأهلي.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر إلى لجنة المرأة بالنادي، برئاسة الدكتورة عزه زيّان، على المجهود الذي بُذل خلال الفترة الماضية، وتقديم الأفكار التي تحقق أفضل خدمة للأعضاء.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس النادي مع اللجنة اليوم، الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، والذي حضره؛ محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ومحمد يوسف رئيس اللجنة العليا المنسقة للجان، ومحمد سمير مقرر اللجان. والأعضاء؛ وليد سليمان، وعمرو عيطة، وريهام طوبار، وهاجر منقول، وريم الدسوقي مدير العلاقات العامة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة طلب لجنة المرأة بإقامة «سنتر تعليمي» لأبناء النادي، وإقامة «حضانة أطفال»؛ على أن تقوم اللجنة بوضع الدراسة الخاصة بهما، كما تم التأكيد على ضرورة تقديم تقرير مفصّل عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، وتم الاتفاق على عرض استمارات التقييم والتسجيل للأعضاء للمشاركة مع لجنة المرأة.
الخطيب: كل الشكر للجنة المرأة بالأهلي.. صور
الخطيب: كل الشكر للجنة المرأة بالأهلي.. صور
الخطيب: كل الشكر للجنة المرأة بالأهلي.. صور
الخطيب: كل الشكر للجنة المرأة بالأهلي.. صور

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