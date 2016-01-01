عبد المعز عن فشل العلاقات الزوجية: النبى كان متزوجا من 9 نساء

تعجب الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، من فشل الكثير من العلاقات الزوجية فى المجتمع المصري.



وقال عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان لديه 9 زوجات، وفى ناس عندها زوجة واحدة ومش عارفة تدير أمور بيتها".



وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ضرب الكثير من الأمثلة فى معاملته لزوجاته، حيث كانت معاملته لهن فيها مودة ورحمة وصبر عليهن حتى فى غضبه كان لا يضرب واحدة منهن ولا يعاقبها عقابًا شديدًا، وكان يعدل بينهن فى كل شىء، ويلتمس لهن الأعذار، وهذا على عكس ما يحدث الآن من الأزواج فى زماننا هذا، وذلك لعدم تأسى الأزواج بأخلاق رسول الله، وعدم تطبيقهم لمعاملته لزوجاته والرجوع إلى سنته، فلو تأسوا بمعاملته صلى الله عليه وسلم ما كثر الطلاق وما وجدت المشاكل بين الأزواج، وما تفككت الأسر.











