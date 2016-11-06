هضبة الأهرامات على أولويات الحكومة والبرلمان.. وزير الآثار للنواب: 100 مليون جنيه شهريا لتطويرها.. والانتهاء من أعمالها الهندسية منتصف يوليو.. وترشيد 180 مليون دولار لبناء حائط المتحف الكبير

"سياحة النواب" توثق جهودها في تطوير مشروع "هضبة الأهرامات"

وزير الآثار للنواب:

الانتهاء من الأعمال الهندسية لمشروع "هضبة الأهرامات" بمنتصف يوليو

١٠٠ مليون جنيه شهريا للانتهاء من تطوير منطقة الهرم

نتجه لبناء أكبر مخزن آثار في العالم

مفتاح: ترشيد 180 مليون دولار من تكلفة بناء حائط المتحف الكبير



اجتمعت لجنة السياحة والطيران المدني بهدف استكمال مناقشة ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير وهو المشروع الذي تُعطيه اللجنة اهتمامًا كبيرًا طوال السنوات الماضية حيث يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية والآثرية في العالم.



حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والعميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، أشرف محيي، مدير عام منطقة آثار الهرم، كذلك حضور أعضاء لجنة السياحة وممثل وزارة الدفاع اللواء مهندس عاطف مفتاح، رئيس اللجنة الهندسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير.



قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إن الاجتماع جاء لاستكمال مناقشة ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير، حيث قامت اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدنى، والإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى بزيارة ميدانية لمنطقة هضبة أهرامات الجيزة يوم الأحد الموافق 6/11/2016، لتفقد مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة، والوقوف على ما وصل إليه المشروع من أعمال تطوير، وقد التقت اللجنة المشتركة خلال زيارتها بالسادة: الدكتور خالد العناني "وزير الآثار"، واللواء كمال الدالي "محافظ الجيزة"، وممثلين عن وزارة السياحة.



واستكملت النائبة استعراض الجهود التي تمت في مشروع هضبة الأهرامات حيث قالت إن اللجنة عقدت "ستة" اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الثاني للبرلمان لمتابعة أعمال التطوير بصفة دورية وما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة، وذلك بحضور وزراء (السياحة- الآثار- التنمية المحلية) ومحافظ الجيزة، وممثلين عن وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- الداخلية- المالية).



وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني أن التوصيات التي أعدتها اللجنة في تقريرها أدت إلى تعديلات جوهرية في المشروع، وذلك لتحسين مسار الزيارة بالمنطقة وترك انطباع أفضل عند الزائرين، كما تمت الاستجابة لتوصية اللجنة الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير بالمشروع فى الموعد المحدد له، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعليماته بتعزيز المشروع بمبلغ "250" مليون جنيه.



واستكملت النائبة سحر طلعت مصطفى أن اللجنة لم تكتفي بذلك بل أخذت على عاتقها متابعة أعمال التطوير فعقدت اللجنة اجتماعين خلال دور الانعقاد الحالي، حيث كان الاجتماع الأول بتاريخ 19/12/2017، للوقوف على ما انتهت إليه أعمال التطوير بالمنطقة، بحضور وزيرى السياحة، والآثار، وممثلين عن وزارات "الدفاع، والداخلية، والتخطيط" وأوصت بضرورة قيام وزارة السياحة بسرعة صرف المبالغ المالية المطلوبة لنقل قسم شرطة الهرم كما تعهدت به أمام اللجنة، والذي يعد من مكونات مشروع تطوير المنطقة، وكان من المقرر أن يتحمل صندوق السياحة التكلفة المالية المطلوبة لإنشاء مجمع شرطى بديل عن قسم شرطة الهرم، بجانب أهمية توفير وزارة السياحة للدعم المالي اللازم لوزارة الآثار حتى تعمل الأخيرة على تطوير المتحف المصري.



وأضافت "مصطفى" أن الاجتماع الثاني جاء بتاريخ 4 مارس الماضي، بحضور الدكتور خالد العناني "وزير الآثار"، والدكتورة رانيا المشاط "وزيرة السياحة"، واللواء أبو بكر الجندي "وزير التنمية المحلية"، وممثلي وزارات "الطيران المدني، الثقافة، النقل، البيئة، الداخلية، الموارد المائية والري"، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى اقترحت فيه اللجنة أن تكون منطقة هضبة أهرامات الجيزة هي البداية لمشروع يستهدف صناعة نموذج سياحي رائد عبر تكثيف الجهود والموارد الخاصة بالوزارات والهيئات المختلفة لحل جميع المشكلات الخدمية وتلك المتعلقة بالسياحة في منطقة الأهرامات بالجيزة وذلك فى إطار مبادرة "جزر التميز" والتى تقوم على فكرة تكثيف كل الجهود الحكومية وجهود منظمات العمل المدني برعاية وإشراف لجنة السياحة والطيران المدني في منطقة أثرية واحدة لحل كل مشاكلها وتنمية مواردها وتطبيق الأفكار الخلاقة بها، ثم الانتقال لمنطقة أخرى بنفس الطريقة لاستنساخ هذا النموذج بعد نجاحه في منطقة تالية بحيث تترابط تلك الجزر المميزة التي تم تطويرها لتصنع جميعها جزيرة واحدة مترامية الأطراف من المناطق الأثرية المتميزة.



واختتمت النائبة سحر طلعت مصطفى كلمتها بأن الاجتماع اليوم جاء للاستماع إلى كلمة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإطلاعنا على ما تم تنفيذه في مشروع المتحف المصري الكبير حتى الآن والذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية والآثرية في العالم.



ويضم هذا المشروع مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص، وصالة سينما حديثة، ومطاعم مطلة على الأهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافيتريات، ومحال تجارية ومكتبات، ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية، ومبنى متعدد الأغراض، وحدائق وساحات واسعة لإقامة الفاعليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ليصبح المتحف مقصدًا ثقافيًا وحضاريًا وسياحيًا وترفيهيًا يضم كافة الخدمات التي تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية، وهو بمثابة إعادة اكتشاف للتراث الثقافي والحضاري المصري، وما سيحققه من تنمية سياحية مستدامة وحماية الهوية الثقافية المصرية، وتحسين الصورة الذهنية لمصر.



توجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بالشكر إلى لجنة السياحة والطيران المدني على المجهود الكبير المبذول في مشروع تطوير هضبة الأهرامات موضحًا أن المشروع بدأ عام 2009 لكنه توقف في عام 2011 قبل أن يبدأ الاهتمام به مرة أخرى في نهاية عام 2016، واستكمل أن السائحين والضيوف سيتم استقبالهم عن طريق مدخل جديد بالقرب من طريق الفيوم كما يتم العمل حاليًا على تطوير الخدمات في المنطقة.



وأوضح "العناني" أن الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الهرم من الناحية الهندسية سيتم بشكل كامل قبل 15 يوليو القادم ولكن الافتتاح سيتم فور الانتهاء من بعض الخدمات الأخرى، موضحًا أن الافتتاح سيكون قبل نهاية العام الجاري.



وأوضح أنه سيتم عمل تعاقد مع شريك من القطاع الخاص لكي يكون مسؤولًا عن تشغيل بعض الخدمات منها الكافيتريات والحمامات وغيرها، مؤكدًا أن إدارة الهرم والمناطق الآثرية ستكون مسؤولية وزارة الآثار بشكل كامل.



كما أشار "العناني" إلى أن وزارة السياحة ومحافظة الجيزة تعمل على تدريب العاملين لكي يتم تأهيل العنصر البشري.



أما بالنسبة للمتحف الكبير فقد أوضح وزير الآثار أنه يشهد تطور كبير مستكملًا أن تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسؤولية المشروع في فبراير 2016 أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة إنجاز العمل حيث ارتفعت من 17% في ذلك التاريخ لتصل الآن إلى أكثر من 78%، موجهًا الدعوة للجنة لزيارة المشروع في منتصف يوليو القادم.



وأوضح "عناني" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد له في لقاء سابق بأن المشروع الذي سيعمل به الآلاف وسيكون واجهة حضارية لمصر لا يجب أن يتوقف أبدًا بسبب التزام مالي.



وقد أوضح "عناني" بأنه تم توفير جميع الالتزامات المالية الضرورية للعمل بحد أدنى 100 مليون جنيه شهريًا، مستكملًا أن لدينا أمر بالانتهاء هندسيًا من المرحلة الأولى في ديسمبر 2018 وبعدها سيكون لدينا مراحل خاصة بالانتهاء من ترميم الآثار.



من جانبه قال اللواء عاطف مفتاح، رئيس اللجنة الهندسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، إن ما تم تحقيقه في المشروع يعتبر تأكيد على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من المشروع بشكل لائق موضحًا أن الهيئة الهندسية تقوم بإنشاء الطرق المحيطة بالمتحف واستحداث طرق جديدة كما يتم ربط المشروع بالمنطقة السياحية في هضبة الأهرامات.



واستكمل اللواء عاطف مفتاح أنه تم ترشيد التكلفة عند تنفيذ الحائط الجداري، حيث تم توفير أكثر من 180 مليون دولار من التكلفة التقديرية للمشروع والتي قُدرت بـ 200 مليون دولار، بمعنى أنه تم تنفيذ المشروع بقيمة 10% فقط من تكلفة المشروع.



من جانبه قال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، إنه يتوجه بالشكر إلى النائبة سحر طلعت مصطفى على مثابرتها في دعم المشروع طوال الفترة الماضية كذلك أعضاء اللجنة مضيفًا أن وجود الهيئة الهندسية في المشروع يعطي الثقة على تنفيذه بشكل دقيق وبدون أخطاء.



في نهاية الاجتماع، أثنت النائبة سحر طلعت مصطفى على جهود وزارة الآثار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على سرعة الإنجاز وارتفاع معدلات الأداء خاصة بعد تولي الهيئة الهندسية أعمال التطوير، مؤكدة أن اللجنة سوف تقوم بزيارة ميدانية للوقوف على ما تم تنفيذه في مشروع المتحف الكبير.



كما أوصت "سياحة النواب" بضرورة التعاون بين الجهات المعنية من أجل تقديم كل سبل الدعم لإنجاز مشروع المتحف الكبير، كذلك ضرورة المحافظة على معدلات الأداء وسرعة الانتهاء من مشروع المتحف الكبير في الموعد المحدد له، والعمل على تحويل المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير إلى منطقة جاذبة للسياحة، وأيضًا ضرورة العمل على إيجاد شركات ذات قدرات وإمكانيات وخبرات سابقة لإدارة وتشغيل خدمات المتحف بما يليق بقيمة هذا المشروع الكبير.



كذلك طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى بدراسة ما يمكن لوزارة الآثار أن تقوم به لتطوير متحف التحرير، كما أشارت إلى دعوة وزير الآثار للجنة لحضور الكشف الآثري الجديد في سقارة في 14 يوليو.

