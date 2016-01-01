ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الغد يتضامن مع دعوات البرلمان العربي بمقاطعة الدول التي تنقل سفارتها للقدس

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:01 ص
محمود الهواري، الأمين
محمود الهواري، الأمين العام لحزب الغد بمحافظة الإسكندرية
معتز الخصوصى
أعلن محمود الهواري، الأمين العام لحزب الغد بمحافظة الإسكندرية، تضامنه مع دعوات البرلمان العربي بمقاطعة الدول التي تنقل سفارتها لمدينة القدس.

وطالب الهواري فى بيان صحفى له الدول العربية بضرورة الاستجابة لدعوات البرلمان العربي واتخاذ موقف موحد للتصدي لمحاولات تهويد القدس.

وشدد الأمين العام لحزب الغد بمحافظة الإسكندرية على أن مصر حكومة وشعب تقف خلف الشعب الفلسطيني في مواجهة دولة الاحتلال.

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. شاهد أجمل مجوهرات الأميرة ديانا

مفاجأة.. تركيا قد تلجأ إلى الانتخابات مرة أخرى في 2020

نانسي عجرم في ورطة بعد تصريحها عن أزمة الحليب.. فيديو

ناصر الشاذلي ذو الأصول المغربية ينقذ حلم بلجيكا في المونديال

بث مباشر مباراة بلجيكا واليابان رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يتحمل مستحقات جروس.. فيديو

شاهد .. حفل زفاف توفيق عكاشة وحياة الدرديري

السعودية تقاضي قناة بي إن سبورت القطرية

مرتضى منصور يكشف أهم قرارات اجتماع الجبلاية والأندية اليوم

مشجع روسي يطلق زوجته بسبب ميسي

نيمار يطيح بالمكسيك من كأس العالم ويصعد بالبرازيل إلى دور الـ 8

ننشر تفاصيل ضبط 10 أطنان حشيش بنصف مليار جنيه بجمارك الدخيلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

شاهد.. فستان زفاف حياة الدرديري

فيديو

أزهري: أنهينا خلافات ميراث موجودة منذ 20 عاما.. فيديو
دينية البرلمان: جميع جهات الفتوى تعمل تحت مظلة الأزهر.. فيديو
الشوباشي: المرأة لعبت دورا مهما في 30 يونيو رغم تهديدها.. فيديو
كرم جبر: قانون الصحافة الجديد سيحقق نهضة تحريرية بالصحف القومية
نانسي عجرم في ورطة بعد تصريحها عن أزمة الحليب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟