الغد يتضامن مع دعوات البرلمان العربي بمقاطعة الدول التي تنقل سفارتها للقدس

أعلن محمود الهواري، الأمين العام لحزب الغد بمحافظة الإسكندرية، تضامنه مع دعوات البرلمان العربي بمقاطعة الدول التي تنقل سفارتها لمدينة القدس.



وطالب الهواري فى بيان صحفى له الدول العربية بضرورة الاستجابة لدعوات البرلمان العربي واتخاذ موقف موحد للتصدي لمحاولات تهويد القدس.



وشدد الأمين العام لحزب الغد بمحافظة الإسكندرية على أن مصر حكومة وشعب تقف خلف الشعب الفلسطيني في مواجهة دولة الاحتلال.