نصائح مهمة للتعامل مع زوجك العصبي

قالت الدكتور اعتماد عبدالحميد، استشاري نفسي وعلاقات أسرية، إن عددا كبيرا من السيدات تصر على النقاش مع زوجها حينما ينشب خلاف على مشكلة ما يتسبب في تضخيم الخلاف وتصارع الطرفين ويزيد الأمر حدة وقد يؤدي للانفصال، لذا فمن الأفضل تجنب الحديث في هذا التوقيت لحين يهدأ الطرف الآخر ثم مناقشة كافة الأمور بهدوء.



وأضافت " اعتماد" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد " ان هناك فرق بين العصبية الزائدة المستمرة والعصبية كحدث عارض نتيجة التعرض لموقف ما او مشكلة في العمل او زيادة الأعباء المالية فالسبب الأول يكون طبع في الشخص ويصعب تغييره وتحتاج المرأة لزيارة طبيب نفسى ليساعدها في حل مشكلة زوجها أما الثاني فيمكن التعامل معه وتعديله.



وأشارت "اعتماد " إلى ضرورة أن يفكر الطرفان عند نشوب الاختلاف في التوصل لحل مناسب والابتعاد تماما عن التفكير، فمن سينتصر هو التحدث بهدوء والتسامح دون التنازل عن الحقوق حتى نتجنب تفكيك الأسرة.