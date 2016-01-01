الأعلى للآثار: القطع المستردة من إيطاليا 206 قطع ..فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الاعلى للإثار، إن عدد القطع الأثرية المستردة من إيطاليا يبلغ 195 قطعة منهم 151 قطعة تماثيل صغيرة الحجم بالإضافة لـ11 آنية فخارية.



وأضاف مصطفى وزيرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة "الحياة"،:" بعض الآثار من البرونز وعملات أخرى معدنية تعود للعصر الرومانى".



وتابع "وزيري" أن بعض أجزاء النسيج المكون منها الكارتوناج الخاص بأقنعة المومياوات في حالة ضعيفة، حيث يعيد المرممون تركيب هذه الأجزاء مرة اخرى، أما الفخار ففي حالة جيدة جدًا من الحفظ.



وأشار إلى أن أغلب القطع الأثرية خرجت من منطقة مصر الوسطى وهى الفيوم وبنى سويف، والمنيا.



وأكد أنه تم عمل ترميم وتقوية لكل القطع ، مضيفا:"سيتم عرض كل هذه القطع فى المتحف المصرى بالتحرير".

