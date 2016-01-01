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حوادث

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:20 م
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
محمد عبد الحليم
أصيب 13 شخصًا، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزعفرانة - بني سويف .

وهرعت 8 سيارات تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين وهم "مايكل موريس حكيم" 30 سنة، بني سويف، "عصام هاني مرزوق" 23 سنة، أسيوط، "مينا هاني مرزوق" 26 سنة، "علام محمد حسين" 18 سنة أسيوط، "محمد محمود بدر" 18 سنة أسيوط، "أحمد حسن محمد" 19 سنة، أسيوط "محمد كمال محمود" 29 سنة، أسيوط.

كما نقلت سيارات الاسعاف "وردة عمر محمد" 35 سنة، أسيوط" مريم وحيد جاد الله" 12 سنة، أسيوط "مي أشرف حسين " سنتان، أسيوط "هدى أشرف حسين" 3 سنوات، " أسيوط، "عبد الحفيظ أحمد عبد الحافظ" 22 سنة، "محمود عبد الراضي على" 17 سنة، المنيا وجميعهم مصابون بكدمات وكسور وجروح إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة.

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