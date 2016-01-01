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محافظات

احتفالات حاشدة في جامعة بنها بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:02 م
جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
احتفلت جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى اليوم الاثنين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه، حيث شهدت كليات الجامعة احتفالات قادها العمداء والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأذيع خلالها الاغاني الوطنيه، وألقيت كلمات من عمداء الكليات وعدد من الطلاب للتذكير بهذه الثورة التي أعادت مصر لأبنائها.

كما شهدت إدارة الجامعة احتفالية قادها الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة، وحضرها الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأمناء المساعدين للجامعة وعدد من القيادات الإدارية والعاملين والطلاب.

وقال القاضي خلال الاحتفالية إن مصر استطاعت ان تعبر النفق المظلم الذي دخلت فيه عدد من الدول بفضل جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة وبفضل وعي شبابها.

وأكد القاضي علي ضرورة رد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم فداءً لبلدهم، وذلك من خلال مواجهة الصعوبات الاقتصاديه التي نمر بها وأن نقف تأييدًا لقيادتنا السياسيه والقوات المسلحه والشرطه .

وأضاف أن مصر بها مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة كان يجب مواجهتها لبناء اقتصاد قوي يعيد لنا قوتنا ومكانتا في العالم كله، مطالبًا الشعب المصري بالصبر حتي نستطيع عبور هذه الأزمه الاقتصادية وأن نعمل جميعًا وننبذ الخلافات فيما بيننا وأن نحارب جشع بعض التجار بتقليل الاستهلاك.

وقال القاضي: علينا جميعًا ان نفخر بأننا نشارك في بناء بلدنا وهناك الكثير من المشاهد علي قرب تخطي هذه الأزمة وتعافي الاقتصاد المصري ومنها إنشاء الطرق والكباري وبناء المدن الجديدة وزراعة آلاف الأفدنة وغيرها من الشواهد التي تدعو للتفاؤل، وأرسل القاضي باسم جامعة بنها وباسم جميع منتسبيها رسالة تأييد للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة المدنية بمناسبة ثورة 30 يونيو.
احتفالات حاشدة في جامعة بنها بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور
احتفالات حاشدة في جامعة بنها بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور
احتفالات حاشدة في جامعة بنها بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور
احتفالات حاشدة في جامعة بنها بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور
احتفالات حاشدة في جامعة بنها بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

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