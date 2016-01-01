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تكريم أساتذة كلية العلوم الفائزين بجوائز جامعة طنطا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:03 م
نقابة العلميين بالغربية
نقابة العلميين بالغربية
احمد علي
كرمت نقابة العلميين بالغربية اليوم، أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم الحاصلين على جوائز جامعة طنطا العلمية للعام الجامعي 2017/2018 وذلك بحضور الدكتور مصطفي الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلميين بوسط الدلتا، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم ووكلاء الكلية.

ووجه "الشيخ" التهنئة لأعضاء هيئة التدريس نيابة عن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة متمنيًا لهم تحقيق مزيد من النجاح والتقدم.

شمل التكريم الأساتذة الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية وهم الدكتور أحمد محمد عبد العظيم السباعى، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين، الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم وذلك فى مجال العلوم الأساسية.

كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية وهم الدكتور محمد السيد شاهين، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور محمد محمد مصطفى عزام، المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور خليل محفوظ غريب سعد الله، الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم وذلك فى مجال العلوم الأساسية .

كما كرمت النقابة الأساتذة الحاصلين على جوائز التميز في الاداء الجامعي وهم الدكتور طارق عبد المنعم فايد، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد فؤاد غنيم، الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

كما شمل التكريم كل من الدكتور محمد رضا بربر الحاصل علي نوط الامتياز من السيد رئيس الجمهورية والدكتور محمد السيد الخولي الاستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ.
تكريم أساتذة كلية العلوم الفائزين بجوائز جامعة طنطا
تكريم أساتذة كلية العلوم الفائزين بجوائز جامعة طنطا
تكريم أساتذة كلية العلوم الفائزين بجوائز جامعة طنطا
تكريم أساتذة كلية العلوم الفائزين بجوائز جامعة طنطا
تكريم أساتذة كلية العلوم الفائزين بجوائز جامعة طنطا

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