المعلمين: 5 مطالب للاستفادة من تجربة المدارس اليابانية

أعرب إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، عن أمله في أن تكون تجربة المدارس اليابانية إضافة قوية للتعليم في مصر وتساهم فى تخريج طالب متفوق علميا وعمليا خاصة أنها ستلقي اهتماما ورعاية من الدولة نظرا لحداثتها.



وقال "شاهين"، فى تصريحات لصدي البلد، إن ما يجب أن نركز عليه هو ما ستضيفه التجربة للطلاب خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد الذي سيبدأ العمل به سبتمبر المقبل وكذا في ظل المصاريف التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنها للالتحاق بتلك المدارس وبلغت 10 آلاف جنيه لكل طالب.



وطالب وكيل أول نقابة المهن التعليمية، بأن تكون هناك عدالة عند اختيار المعلمين الذين سيتولون مهمة العمل بتلك المدارس وتدريبهم جيدا وتوفير كادر مادي مناسب لهم وان يتم الاهتمام بالعلوم الحديثة وتعليمها للطلاب خاصة التي تتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل وأن تكون هناك مراعاة فى التوزيع الجغرافي لهذه المدارس.



كان أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن الوزارة فتحت اليوم ولمدة أسبوعين باب التقديم للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، والتى يتم تشغيلها بدءًا من العام الدراسى 2018 /2019 .



وأشار خيرى إلى أن التقديم للقبول بهذه المدارس يتم عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالى: https://ejs4students.moe.gov.eg/؛ لضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن هذه المدارس تخدم الطبقة المتوسطة التي تهدف إلى أن يتلقى أبناؤها تعليمًا متميزًا، وقد تقرر أن تكون المصروفات (10,000) جنيه مصري، ولغة التدريس ستكون اللغة العربية.



وأوضح أن شروط القبول هي السن والقرب من المدرسة في حالة المفاضلة، علمًا بأن هذه المدارس تتواجد في (22 ) محافظة هي: القاهرة / القليوبية / الشرقية / دمياط/الجيزة/ بورسعيد/ الأسكندرية/ بني سويف/ الدقهلية / المنوفية / البحيرة/ قنا/ الإسماعلية / المنيا/ أسيوط/ الغربية/ مطروح/ الفيوم/ البحر الأحمر/ أسوان / جنوب سيناء / السويس.



وأضاف خيرى أن هذه المدارس تتميز بأسلوب تعليمي حديث، ومناهج دراسية جديدة ومتطورة تعمل على بناء شخصية الطفل بشكل متميز، وسيتم تدريس اللغة الأجنبية بطريقة حديثة ومتطورة، كما أن معلمي هذه المدارس سيتم اختيارهم بدقة وفق معايير محددة، هذا بالإضافة إلى أن الفصول الدراسية ستكون واسعة فضلًا عن الكثافة القليلة بالفصل الواحد، والمدرسة مجهزة؛ لتسمح بممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المتميزة.



وتهيب الوزارة بأولياء الأمور الدقة في إدخال بيانات الأطفال أثناء عملية التقديم.