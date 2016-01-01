مدرب المكسيك يهاجم نيمار: عار على كرة القدم نحن لا نلعب مع أطفال

شن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للمكسيك هجوما عنيفا علي نيمار دا سيلفا لاعب البرازيل عقب الخسارة بهدفين نظيفين في دور ال16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.



وقال أوسوريو في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "عار على كرة القدم أن يضيع الكثير من الوقت بسبب لاعب، نحن لا نلعب مع أطفال، نحن نلعب مع رجال، كرة القدم للأقوياء".



وأضاف المدير الفني لمنتخب المكسيك أن خطته للسيطرة على نيمار هي اللعب النظيف لكن لاعبي فريقي حصلوا على أكثر من بطاقة بسببه ما أدى إلى تخويفهم".



وأردف "لقد خسرنا بطولة وأعتقد أنَّ هذا أكبر بكثير من الحديث عن مستقبل الكرة المكسيسكية في حاجة لأن يكون لديها لاعبون أكثر يلعبون في أوروبا، كي نحقق المزيد".



واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلي مشجعين الذي ساندو لاعب المنتخب بكل قوة قائلا: أعتذر لهم خاصة الذين جاءوا إلى روسيا إنَّهم الأفضل في العالم".