حملات نظافة موسعة بعدد من أحياء الجيزة.. صور

نفذت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملة نظافة موسعة بعدة مناطق بأحياء الهرم والدقى والعجوزة لرفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات.



وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بطريق المنصورية ومدخل الصوت والضوء وطريق مصر- الفيوم ومدخل مساكن الضباط خلف سور المتحف المصرى ونزلة الطريق الدائرى بطريق مصر اسكندرية الصحراوى حتى ميدان الرماية.



تضمنت الحملة أيضا تنظيف طريق مصر- الفيوم من الأتربة وتركيب المقاعد الخشبية بترعة المنصورية بنطاق حى الهرم ورفع كفاءة النظافة بشوارع التحرير والدقى ومحيى الدين أبو العز ونادى الصيد بنطاق حى الدقى وأعمال نظافة ودهان لسور المبانى باللون الرمادى بمحور 26 يوليو نزلة ميدان لبنان بنطاق حى العجوزة .



أشار المحافظ أنه تم تكليف هيئة النظافه والتجميل بالإستمرار فى توجيه حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والإهتمام بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية.



وأضاف يحى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر لرفع نواتج التجريد والمخلفات المتواجدة وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة بعد إعادة دهانها باللونين الأسود والأصفر كما تم الدفع بفرق من عمال الحدائق لعمل الصيانة اللازمة للجزر الوسطى والأشجار المتواجدة بالشوارع والطرق والميادين العامة.



كما تم الدفع بفرق عمال النظافة مدعومين بعدد 10 سيارات نصف نقل و4 لوادر وسيارات مكبس لتفريغ صناديق القمامة وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات حيث تم رفع كافة انواع المخلفات والقمامة من الشوارع ودهان البلدورات والأرصفة بالأحياء المشار إليها ، وجارى متابعة استكمال تلك الأعمال .