زينة تكشف عن مطربتها المفضلة

أعلنت النجمة زينة عن مطربتها المفضلة عن طريق نشر صورة للمطربة لطيفة وهي ترتدي فستان أزرق مما أثار إعجاب جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".



وعلقت زينة علي الصورة " أنا أحب لطيفة ".



تفاعل الجمهور مع الصورة وأبدوا إعجابا بالشكل الذي ظهرت به لطيفة وعلق بعضهم " أحنا كمان بنحبها" وأخر "أحنا بنحب أغانيها ".



يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل " ممنوع الاقتراب أو التصوير " العمل من بطولة زينة ونسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضى، ومى القاضى، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد الصفتى، وإنتاج أمير شوقى وإخراج زياد الوشاحى.

