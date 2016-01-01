زينة تكشف عن مطربتها المفضلة
الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:17 م
أعلنت النجمة زينة عن مطربتها المفضلة عن طريق نشر صورة للمطربة لطيفة وهي ترتدي فستان أزرق مما أثار إعجاب جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".
وعلقت زينة علي الصورة " أنا أحب لطيفة ".
تفاعل الجمهور مع الصورة وأبدوا إعجابا بالشكل الذي ظهرت به لطيفة وعلق بعضهم " أحنا كمان بنحبها" وأخر "أحنا بنحب أغانيها ".
يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل " ممنوع الاقتراب أو التصوير " العمل من بطولة زينة ونسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضى، ومى القاضى، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد الصفتى، وإنتاج أمير شوقى وإخراج زياد الوشاحى.