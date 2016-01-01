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كأس العالم

مرتضى منصور يكشف أهم قرارات اجتماع الجبلاية والأندية اليوم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:04 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر المرشدى - ملك موسى
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن أندية الدوري الممتاز رفضت دوري المجموعتين وتمسكت بإقامة الدوري من مجموعة واحدة، خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اليوم بمقر الجبلاية.

وأضاف منصور أن قوائم الأندية في الموسم الجديد ستكون 28 لاعبا بجانب 5 لاعبين في قوائم الانتظار وسيكون نظام الإعارات مفتوحًا.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة 4 أجانب لكل فريق في المباراة.. بعدما كان القرار في الموسم السابق قيد 4 ومشاركة 3 فقط.

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