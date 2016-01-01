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أخبار العالم

رد رئيس وزراء كندا على فضيحة تحرشه بصحفية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:11 م
جاستن ترودو وزوجته
جاستن ترودو وزوجته صوفي ترودو
حسام رضوان
دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الإثنين، عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه بارتكابه جريمة التحرش الجنسي بصحفية في أحد المهرجانات قبل 18 عاما.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي بحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، إنه لا يتذكر شيئا عن الأمر، ولا يعتقد أنه ارتكب فعلا كهذا في ذلك اليوم، مضيفا أنه يتذكر تفاصيل اليوم بشكل جيد، وأنه لم يحاول أن يلمس جسد الصحفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتهام ترودو بارتكاب جريمة التحرش بإحدى الصحفيات في مقال أعاد أحد المغردين نشره، قد حاز على اهتمام وسائل الإعلام والأوساط السياسية في كندا خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لهذا المقال فإن "ترودو" قد ارتكب هذه الجريمة خلال مهرجان موسيقي بمدينة كريستون الكندية في عام 2000، وكان ترودو حينها يعمل مدرسا.

ونوهت بأن هذا المقال تم نشره بعد أيام من المهرجان، وذكر أن المرأة شعرت بانزعاج شديد من التصرف المشين لرئيس الوزراء الوسيم، الذي اعتذر عن فعلته على الفور.

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