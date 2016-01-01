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محافظات

إحالة 53 موظفا وإداريا بالقطاعات الخدمية في السنطة للتحقيق

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:13 م
اللواء ممدوح هجرس
اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة
أحمد على
أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة للوحدة الصحية اليوم الاثنين،20 موظفا وطبيبا للتحقيق لعدم تواجدهم بقرية شنراق بدائرة المركز .

ووجه رئيس المدينة، مدير الادارة بعمل متابعات على كل من الوحدات المحلية والصحية والشئون الاجتماعية بكفر كلا الباب وميت يزيد والادارة الزراعية بالسنطة،كما أحال 33 موظفا للتحقيق لعدم تواجدهم وتزويغهم أثناء ساعات العمل الرسمي .

وشدد "هجرس"، في توجيهاته إلى روساء الوحدات المحلية القروية على ضرورة متابعة سير العمل داخل القطاعات الخدمية وردع المخالفين من الموظفين لقواعد العمل وخدمة المواطنين .
إحالة 53 موظفا وإداريا بالقطاعات الخدمية في السنطة للتحقيق
إحالة 53 موظفا وإداريا بالقطاعات الخدمية في السنطة للتحقيق
إحالة 53 موظفا وإداريا بالقطاعات الخدمية في السنطة للتحقيق
إحالة 53 موظفا وإداريا بالقطاعات الخدمية في السنطة للتحقيق

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