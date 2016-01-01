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حوادث

ضبط 4 أطنان بنزين بالأقصر قبل بيعه بالسوق السوداء

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:20 م
سولار
سولار
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن ضبط 4 طن بنزين 80و92 قبل البيع بالسوق السوداء، فى اطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة والتأكد من الكميات الواردة والمنصرفه بالسعر الرسمى.

وكان مسئولو التموين قد ضبطوا 3000 لتر بنزين 80 ، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد م ا ا جنحة أمن الدولة 221 طيبة، وتم ضبط 1000 لتر بنزين 92 وتحرير محضر بذلك ضد ب ع ب جنح أمن الدولة 222 طيبه ، وذلك لتجميعهما وحيازتهما مواد بترولية مدعمة من الدولة بغرض البيع بالسوق السوداء وجارى العرض على النيابه العامة.

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