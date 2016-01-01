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معتز الدمرداش يتحدث عن إيجابيات المنتخب في كأس العالم.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:19 م
الإعلامى معتز الدمرداش
الإعلامى معتز الدمرداش
البهى عمرو
قال الإعلامى معتز الدمرداش، إن الأداء الذي ظهر به المنتخب فى كأس العالم بروسيا أكثر من سيئ، موضحا أن المنتخب لم يستطع الفوز فى أى لقاء، وجاء فى المركز قبل الأخير في ترتيب المنتخبات، ولم يتخط سوى منتخب بنما.

وأضاف خلال تقديمه ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار، أن الأشياء الإيجابية التي حصل عليها المنتخب في روسيا، هو تخطى هدف مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة وصاحب الهدف المصرى فى كأس العالم 90، وذلك بعد إحراز صلاح هدف فى مرمى روسيا وهدف آخر فى مرمى السعودية.

وأشار الدمرداش إلى أن الشيء الإيجابي الآخر هو حصول عصام الحضرى حارس منتخب مصر على لقب أكبر حارس مشارك بكأس العالم.

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