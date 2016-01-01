الأوقاف توزع 2000 نسخة من كتاب نعمة الماء على وزارة الري

طبعت وزارة الأوقاف الطبعة الثانية من كتاب «نعمة الماء: نحو استخدام رشيد للمياه»، في إطار التعاون التنسيق بين وزارتي الأوقاف والري في التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.



وخصصت الأوقاف 2000 نسخة لحساب وزارة الري، وسيتم عقد مزيد من الندوات المشتركة بين علماء الأوقاف ومهندسي الري والزراعة والشركة القابضة للمياه للتوعية بالاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها.



وأكدت الأوقاف أن المياه قضية أمن قومي فكل قطرة ماء تساوي حياة، كما أنها تساوي مالًا مقومًا، وأن فقدها أو إهدارها يعني إهدارًا لمقدرات هامة يجب الحفاظ عليها، مما يجعل التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيدها أولوية قصوى لنا.



