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أخبار البلد

عبدالعال يهنئ بالفوز لقيادات اتحاد العمال

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:53 ص
صدى البلد
محمد غالي
قدم، الدكتور، علي عبد العال، رئيس مجلس النواب التهنئه الي النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب والي النائبين محمد وهب الله امينا عاما لاتحاد عمال مصر وجمال عقبي، نائبا لرئيس الاتحاد للشؤون البرلمانية.

وحرص النائب احمد مصطفي خليل علي التهنئة القيادات بالانتخابات النقابية، و جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النواب لمناقشة قانون تنظيم المناقصات اليوم الموافق 2/7/2018.

وبادر، نواب المجلس بالتهنئة للقيادات العمالية الفائزين بالانتخابات العمالية لما يقدموة من دعم للحركه الانتاجيه والصناعيه في الوقت الراهن

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