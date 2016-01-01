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أحمد موسى: بعض منتقدي قانون الصحافة كانوا بيبوسوا إيد المرشد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:40 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
إسلام الطوانسي
انتقد الإعلامي أحمد موسى من ينتقدون قانون الصحافة الجديد، ويصفونه بأنه يكمم الأفواه، قائلا «أنا مش زي الآخرين مبمسكش العصايا من نص ولا همسكها، لأن أنا ليا موقف مع البلد ومش هسيبها».

وتابع موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «بعض الصحفيين كانوا بيبوسوا إيدين المرشد وبيتكلموا دلوقتي عن حرية الرأي، والله رؤساء تحرير ومجالس إدارات كانوا بيشيلوا المقالات اللى كان فيها هجوم على الإخوان الإرهابيين، بتتكلموا عن حرية مين، اتكلموا على بلد».

واستطرد موسى: «محدش هيقرب لحد بيتكلم في المهنة، وكلام الصحفي محمي بالقانون طالما مبيقلش كلام غلط، أو نشرت حاجة غلط اتعاقب عليها، والقانون مفيهوش مواد حبس».

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