اليوم .. إختبارات القدرات للطلاب الجدد في جامعة بنها

تبدأ اليوم الثلاثاء اختبارات القدرات في ثلاث كليات بجامعة بنها هي كلية التربيه الرياضيه والفنون التطبيقيه وكلية التربيه النوعيه بقسمي التربيه الفنيه والتربيه الموسيقيه وتستمر حتي يوم الاثنين 23 يوليو الجاري .



تعقد هذه الاختبارات بشكل سنوي تمهيدًا لاعلان نتائج الثانويه العامه وتحديدًا للأعداد التي سوف تقبلها هذه الكليات، وقد حددت كلية الفنون التطبيقيه المحافظات التي تقبل طلابها لأداء اختبارات القدرات وهي القليوبيه والغربيه والمنوفيه والسويس والشرقيه والاسماعيليه.



كما قررت كلية التربيه النوعيه عقد الاختبارات لطلاب عدد من مراكز محافظة القليوبيه وهي بنها وكفر شكر وطوخ وقها، والتربيه الرياضيه لكل أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بها.

