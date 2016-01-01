صحة الشرقية تحرر 14 محضرا وتعدم 200 كيلو أغذية بالإبراهيمية ومنيا القمح.. صور

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الشرقية بحملة علي المنشآت الغذائية بالإبراهيمية ومنيا القمح برئاسة الأستاذ أيمن عبد المحسن مراقب أول الأغذية بالمديرية وتحت إشراف الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائي.



وأسفرت الحملة عن وجود عدد 16 منشأة غذائية مخالفة وتم تحرير عدد (14) محضر ، كما تم سحب 22 عينة غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم إعدام 200 كجم أغذية مختلفة ، وإغلاق عدد (2) منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص .



يأتي ذلك في إطار خطة المديرية وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية؛ حيث قدم الشكر لجميع مفتشي الأغذية المشاركين في الحملة من إدارة الإبراهيمية ومنيا القمح علي مجهوداتهم المبذولة .