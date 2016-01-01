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ديني

حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:28 م
حكم ظهور أسفل الظهر
حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب على المسلم أَنْ يُراعِيَ سَتْر عورته في الصلاة مستحضرًا وقوفه بين يدي الله عز وجل متأدبًا في حضرته.

وأضاف «علام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة؟»: فإن حدث الانكشاف اليسير لبعضِ الظهر أو الأليتين أثناء الصلاة فلا تَبْطُل إذا كان ناسيًا أو غير متعمِّدٍ ولا مُفرِّطٍ في ستر عورته، أو سارَعَ بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها.

وتابع: ويستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف، وتهيب دار الإفتاء المصرية بالأئمة والعلماء ضرورة تنبيه المصلين على هذا الأمر الذي يَغْفُل عنه كثيرٌ من الناس في هذه الأيام.

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