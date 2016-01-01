الأدور: الخروج من المونديال لم يحزن المصريين أكثر من الأداء السيئ

قال الناقد الرياضى، الدكتور طارق الأدور، إن الجميع لم يتخيل أن تخرج مصر من كأس العالم بهذا الكم من السلبيات والأداء السيئ، وأكد ان الحزن الذي ظهر على الجماهير كان بسبب الأداء ولم يكن بسبب الخروج، موضحا ان هناك منتخبات كبيرة خرجت من كأس العالم، ولكن قدمت مباريات قوية.



وأضاف الادور خلال حواره ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن منتخب المغرب خرج من البطولة، ولكن الجميع يتحدث عن الاداء والاسلوب المميز الذي ظهر به أمام المنتخبات الأخرى.



وأشار إلى أن المنتخب لم يقدم أى جديد لمصر ولكن رجع للخلف، وذلك بسبب الأداء والطريقة الدفاعية لكوبر المدير الفنى السابق لمصر.

