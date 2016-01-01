سلامة يكشف موقف الصحفيين الإلكترونيين من الانضمام للنقابة.. فيديو

كشف عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين عن موقف صحفيي المواقع الإلكترونية من الانضمام لعضوية نقابة الصحفيين، مضيفا:" الصحافة الإلكترونية جزء مهم جدا من مستقبل الصحافة فى مصر".



وأضاف "سلامة" خلال لقائه ببرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة "الحياة"،: "سيتم ضم صحفي المواقع الإلكترونية لنقابة الصحفيين قريبا جدا، مش عاوزين المهنة تندثر"، معقبا "أنتظر تعديل القانون الجديد للنقابة، وسيتم طرحه على مجلس النقابة، ولازم نشوف آلية لضم صحفيين المواقع الإلكترونية وهذا حقهم".



وأشار إلى أنه كان يتمنى ضم نقابتى الصحافة ونقابة الإعلاميين، لنقابة واحدة.