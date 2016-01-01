ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط صاحب مخبز بدمنهور لبيعه 4840 رغيف خبز مدعم بالسوق السوداء

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:01 ص
خبز
خبز
جمالات الدمنهورى
نفذت إدارة تموين بندر دمنهور برئاسة المهندس عصام فاروق حملة مكبرة اليوم الأثنين للرقابة على الاسواق والمخابز لمتابعة عمليات انتاج خبز كامل للمواصفات وتوزيع الخبز المدعم على المستحقين.

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بإشراف العقدي وجدى الصيرفى.

واسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز لقيامه بالتصرف عدد٨ شيكارة دقيق بمعدل ٤٨٤٠ رغيف وببعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرير مخالفتين لمخابزان آخران لانتاجهما خبز ناقص الوزن .

كما تم ضبط كمية من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الادمى منها ٢٥ عبوة ذبادى و١٥ عبوة ابن رايب و٣ كجم لانشون كما تم تحرير مخالفة عدم اعلان لمخبز سياحى ومخالفة القرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ لاحد محلات السلع الغذائية والمقرمشات والتسالى والحلويات .وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

إيران توجه اتهاما غريبا لإسرائيل ودولة مجهولة

إيران تخطط لاغتيال مسئولين إسرائيليين على رأسهم إيهود باراك

بث مباشر مباراة بلجيكا واليابان رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

نانسي عجرم في ورطة بعد تصريحها عن أزمة الحليب.. فيديو

شيحة يكشف سبب رفض عصام الحضري للأهرام

مرتضى منصور يكشف أهم قرارات اجتماع الجبلاية والأندية اليوم

مدرب المكسيك يهاجم نيمار: عار على كرة القدم نحن لا نلعب مع أطفال

السويسرى كريستيان جروس مديرا فنيا للزمالك

ننشر تفاصيل ضبط 10 أطنان حشيش بنصف مليار جنيه بجمارك الدخيلة

رينارد يوضح موقفه من الاستمرار مع منتخب المغرب

حشرة تتسبب بانتشار فيروس قاتل في العراق

تعرف على سبب ارتفاع مصروفات المدارس المصرية اليابانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

شاهد.. فستان زفاف حياة الدرديري

فيديو

أزهري: أنهينا خلافات ميراث موجودة منذ 20 عاما.. فيديو
دينية البرلمان: جميع جهات الفتوى تعمل تحت مظلة الأزهر.. فيديو
الشوباشي: المرأة لعبت دورا مهما في 30 يونيو رغم تهديدها.. فيديو
كرم جبر: قانون الصحافة الجديد سيحقق نهضة تحريرية بالصحف القومية
نانسي عجرم في ورطة بعد تصريحها عن أزمة الحليب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟