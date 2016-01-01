ضبط صاحب مخبز بدمنهور لبيعه 4840 رغيف خبز مدعم بالسوق السوداء

نفذت إدارة تموين بندر دمنهور برئاسة المهندس عصام فاروق حملة مكبرة اليوم الأثنين للرقابة على الاسواق والمخابز لمتابعة عمليات انتاج خبز كامل للمواصفات وتوزيع الخبز المدعم على المستحقين.



جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بإشراف العقدي وجدى الصيرفى.



واسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز لقيامه بالتصرف عدد٨ شيكارة دقيق بمعدل ٤٨٤٠ رغيف وببعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرير مخالفتين لمخابزان آخران لانتاجهما خبز ناقص الوزن .



كما تم ضبط كمية من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الادمى منها ٢٥ عبوة ذبادى و١٥ عبوة ابن رايب و٣ كجم لانشون كما تم تحرير مخالفة عدم اعلان لمخبز سياحى ومخالفة القرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ لاحد محلات السلع الغذائية والمقرمشات والتسالى والحلويات .وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

