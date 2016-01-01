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أحمد موسى: أردوغان إله بالنسبة للإخوان ومرسي ميهمهش

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:48 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
إسلام الطوانسي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المثليين احتفلوا بفوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن كل الشواذ خرجوا في الشوارع الرئيسية في اسطنبول وغيرها من المدن للاحتفال بفوز أردوغان.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « الإخوان يدافعون عن أردوغان ميهمش مرسي، يهمهم أردوغان اللى بيعتبروه خليفة المسلمين، لأنه إله بالنسبة لهم، يوفر لهم الحماية».

وأضاف موسى: « إعدام مرسي لن يفرق مع الإخوان، هيبكوا شوية لكن مش هيفرق معهم، المهم بالنسبة لهم هو أردوغان».

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