الجمهور: المجاملات وطريقة اللعب سبب خروج مصر من كأس العالم

عرض برنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، تقرير فيديو من الشارع المصرى لمعرفة آراء المواطنين فى أسباب خروج المنتخب من كأس العالم.



وقال أحد المواطنين إن الطريقة اللعب التي لعب بها هيكتور كوبر المدير الفنى السابق لمنتخب مصر تعتبر السبب الرئيسي في الخروج بهذا المستوى الباهت.



وقالت أخرى إن المجاملات وضم بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا لفترة طويلة بالأندية الخاصة بها كان سببا من أسباب خروج المنتخب.



وجاءت معظم التعليقات فى الفيديو على أن المدير الفنى وطريقة اللعب وعدم مشاركة بعض اللاعبين مثل محمود شيكابالا كانت الأسباب فى الخروج.