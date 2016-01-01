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أخبار البلد

الجمل: هناك عدم شفافية في ملف القومية للأسمنت

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:23 م
صدى البلد
أماني نوار
قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، إن هناك عدم شفافية في قضية القومية للأسمنت، موضحا أن حوافز العمال انخفضت من 300% إلى 75% وأن العمال أصيبوا بحالة من الحزن الشديد نظرا لتدني العائد بعد تقليل الحوافز.

وأكد الجمل في تصريح "لصدى البلد " أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق استعرض أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للإسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات، لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.

وأضاف الجمل أن الوزير أكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للأسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.

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