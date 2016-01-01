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برلمان

أفريقية البرلمان: ضغوط أجنبية وراء تأخر إنشاء المنطقة الحرة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:37 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
عبدالله خالد
قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن التعاون الاقتصادي والتكاملي مع الدول الافريقية من اهم القضايا التي تهتم بها الدولة وقياداتها في الفترة الأخيرة، موضحًا أنها ستعود بعائد اقتصادي كبير على جميع الدول الأفريقية، ولكنها بحاجة إلى إرادة حقيقية لتحقيقها.

وأضاف "أبو الخير" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الافريقية يعطي جميع الدول امتيازات كبيرة في زيادة التنمية الاقتصادية والتصنيعية، مما يوفر لها عملية التبادل التجاري والصناعي والغاء الجمارك على بعض البضائع والسلع.

ولفت وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إلى أن ما يؤخر إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة الأفريقية، هو وجود بعض الضغوط الأجنبية التي لا ترغب في حدوث تكامل اقتصادي بيننا وبين الدول الإفريقية، كما يعتبرون إفريقيا سوقا خصبا للواردات الاجنبية، ولا تريد أن يكون هناك تنمية في الدول الافريقية، مما يجعلها تضغط على إرادة الدول الأفريقية.

وأكد النائب أن الارادة المصرية بكل قياداتها مكتملة لتحقيق التنمية التكاملية مع الدول الأفريقية، خصوصًا في الفترة الحالية واستغلال زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي، مشيرًا إلى أن علينا العمل على التنمية الحقيقية واستغلال الثروات الطبيعية، وإضافة قيمة إضافية لثرواتنا واستغلال المنتجات الزراعية في القارة السمراء، والصناعات التكاملية.

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