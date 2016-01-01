سلامة: كنت أتمنى ضم الصحفيين والإعلاميين في نقابة واحدة.. فيديو

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الصحافة والإعلام مهنة واحدة وأتمنى أن تجمعهما نقابة واحدة، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين عمرها 77 عاما ولديها الكثير من الخبرات.



وأضاف "سلامة" خلال لقائه ببرنامج "الحياة فى مصر" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"مصر تحتاج الصحافة والإعلام باعتبارهما أدوات تنوير للمجتمع".



وأوضح:" الصحافة والإعلام مهنة واحدة ومسار واحد، ولو كان بإمكانى دمج النقابتين لفعلت".



وأشار سلامة إلى أن نقابة الصحفيين أنشأت أهم مركز تدريب فى الشرق الأوسط لتدريب الصحفى والإذاعى والتلفزيونى وهذا يؤكد وحدة المهنة.

