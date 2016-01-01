جبر يطالب بإلغاء مادة حبس الصحفيين في القانون الجديد

علق الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على الاتهامات التي وجهها بعض الصحفيين لقانون الصحافة الجديد بأنه يعيد عقوبة حبس الصحفيين مرة أخرى مطالبا بإلغائها.



وطالب جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، بإلغاء المادة 29 من مشروع قانون الصحافة الجديد والتي تنص على حبس الصحفيين في جرائم محددة، متسائلا عن موقف المادة 71 بالدستور والتي تقر بوجود عقوبة في جرائم التحريض أو جرائم الطعن في الأعراض أو في جرائم التمييز بين المواطنين.



وأشار جبر إلى أن الدستور وضعته لجنة الخمسين، وشارك في وضع المادة 71 من الدستور الأستاذ محمد سلماوي والمخرج خالد يوسف، والاستاذ سيد حجاب وخيري عبد الدايم، وسامح عاشور، وضياء رشوان، وأحمد الوكيل، وحسين عبد الرازق من تيار اليسار، ودكتور مجدي يعقوب وعمرو موسيى وجابر جاد نصار وعمرو الشوبكي ومحمد غنيم.

