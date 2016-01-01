MBC مصر تنفي التعاقد مع إعلاميين رياضيين في الوقت الحالي

نفت مصادر مطلعة تعاقد قناة MBC مصر مع أي إعلامي لتقديم برنامج رياضي على شاشة القناة في الوقت الحالي.



وأفادت المصادر في تصريحات لـ"صدى البلد" بأن القناة دأبت على إتباع أسلوب واضح ومباشر بشأن التعاقدات مع الإعلاميين من خلال الإعلان بشكل رسمي من خلال بيان صحفي أو عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، مثلما حدث مع الإعلامي عمرو أديب.



جدير بالذكر أن حقوق بث الدوري المصري غير مملوكة للقناة حتى الآن، وهو ما يؤكد عدم التعاقد مع إعلاميين رياضيين في الوقت الحالي.



وكانت MBC مصر، أعلنت في وقت سابق عن إنضمام عمرو أديب لشبكة قنوات "MBC مصر" ليُقدّم برنامجًا جديدًا على إحدى قنواتها الرائدة، بدأت التحضيرات له عمليًا.