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أخبار البلد

بلال: نجاح المدارس اليابانية مرتبط بما ستقدمه من تنمية للطلاب

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:46 م
طلاب
طلاب
الديب ابوعلى
قالت هبة بلال، عضو نقابة المهن التعليمية، إن تجربة المدارس اليابانية منذ الإعلان عنها وحتى فتح باب التقديم لها اليوم الاثنين لا تزال مبهمة بعض الشيئ رغم التفاصيل التى أعلنت عنها في أكثر من مناسبة علي حد قولها.

وأضافت "بلال"، في تصريحات لصدى البلد، أعتقد أن نظام التعليم الجديد الذي سيتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل وما يتضمنه من أفكار جيدة حول الارتقاء بمستوى الطلاب قلل بعض الشيئ من الشغف للالتحاق بهذه المدارس خاصة مع ارتفاع مصاريفها والتى بلغت 10 آلاف جنيه وهو مبلغ صعب علي أولياء الأمر.

وأكدت عضو نقابة المهن التعليمية، أن نجاح هذه التجربة مرتبط بما ستقدمه من تنمية شاملة للطلاب.

كان أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن الوزارة فتحت اليوم ولمدة أسبوعين باب التقديم للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، والتى يتم تشغيلها بدءًا من العام الدراسى 2018 /2019 .

وأشار خيرى إلى أن التقديم للقبول بهذه المدارس يتم عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالى: https://ejs4students.moe.gov.eg/؛ لضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن هذه المدارس تخدم الطبقة المتوسطة التي تهدف إلى أن يتلقى أبناؤها تعليمًا متميزًا، وقد تقرر أن تكون المصروفات (10,000) جنيه مصري، ولغة التدريس ستكون اللغة العربية.

وأوضح خيرى أن شروط القبول هي السن والقرب من المدرسة في حالة المفاضلة، علمًا بأن هذه المدارس تتواجد في (22 ) محافظة هي: القاهرة / القليوبية / الشرقية / دمياط/الجيزة/ بورسعيد/ الأسكندرية/ بني سويف/ الدقهلية / المنوفية / البحيرة/ قنا/ الإسماعلية / المنيا/ أسيوط/ الغربية/ مطروح/ الفيوم/ البحر الأحمر/ أسوان / جنوب سيناء / السويس.

وأضاف خيرى أن هذه المدارس تتميز بأسلوب تعليمي حديث، ومناهج دراسية جديدة ومتطورة تعمل على بناء شخصية الطفل بشكل متميز، وسيتم تدريس اللغة الأجنبية بطريقة حديثة ومتطورة، كما أن معلمي هذه المدارس سيتم اختيارهم بدقة وفق معايير محددة، هذا بالإضافة إلى أن الفصول الدراسية ستكون واسعة فضلًا عن الكثافة القليلة بالفصل الواحد، والمدرسة مجهزة؛ لتسمح بممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المتميزة.

وتهيب الوزارة بأولياء الأمور الدقة في إدخال بيانات الأطفال أثناء عملية التقديم.

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