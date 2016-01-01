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أخبار العالم

شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:48 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تمكنت قوات البحرية التايلاندية، اليوم الاثنين، من العثور على جميع لاعبي فريق كرة قدم ومدربهم على قيد الحياة، بعد 9 أيام من البحث المضني عنهم.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن اللاعبين البالغ عددهم 12 شخصا ومدربهم حوصروا في كهف مغمور بالمياه لأكثر من أسبوع يدعى كهف تام لوانغ.

وقال حاكم تشيانغ راي التايلاندي، نارونغساك أوسوتاناكورن، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ميل" إن القوات عثرت على المجموعة على قيد الحياة بعد 9 أيام من البحث اليائس.

وتابع: "لقد وجدناهم آمنين.. لكن العملية لم تنته.. سنقوم بإحضار الطعام لهم وطبيب يمكنه الغوص.. لست متأكدا من أنهم يستطيعون تناول الطعام لأنهم لم يأكلوا لفترة من الوقت".

وأشار نارونغساك أوسوتاناكورن أيضا إلى أنه من المتوقع أن يكون اللاعبون الصغار في البداية غير قادرين على تحريك أطرافهم.

وأفاد المسؤول بأن الممر الذي كان الغواصون يشقون طريقهم فيه صعودا في بعض الأماكن ونزولا في مناطق أخرى ضيق للغاية مما يجعل من الصعب على الغواصين التكيف مع كل معداتهم، مضيفا أن ارتفاع منسوب المياه، التي ملأت أجزاء من الكهف، أجبرتهم على الانسحاب لأسباب تتعلق بالسلامة. وبين أنه عندما انخفض منسوب المياه يوم الأحد سار الغواصون بنهج أكثر منهجية ونشر خط إمدادات أكسجين إضافية على طول الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن أعمار لاعبي الفريق تتراوح بين 11 و16 عاما فيما يبلغ عمر مدربهم 25 عاما، واختفوا عندما حاصرتهم الفيضانات إثر دخولهم الكهف في 23 يونيو.
شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث
شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث
شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث
شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث
شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث
شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث
شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث

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