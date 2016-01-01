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كأس العالم

رينارد يوضح موقفه من الاستمرار مع منتخب المغرب

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:24 م
صدى البلد
محمد سمير
كشف هيرفي رينارد ، مدرب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، حقيقة حسمه لمستقبله مع "أسود الأطلسي".

وقال المدرب الفرنسي، عبر حسابه على "فيسبوك": "خلافا لما يجري تداوله في وسائل الإعلام، فإني لم أعقد أي اجتماع مع الاتحاد المغربي لكرة لقدم، بعد المشاركة في مونديال روسيا".

وأكد رينارد أيضا، أنه لم يضع أي شروط، من أجل الاستمرار مع منتخب المغرب.

يشار إلى أن رينارد ترك مستقبله غامضا، بعد الخروج من مونديال 2018، ولم يوضح إن كان سيواصل مشواره مع الأسود ، أم سيرحل.

وسيعقد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، اجتماعا مع رينارد، بعد نهاية عطلته، من أجل حسم مستقبله.

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