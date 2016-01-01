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كأس العالم

بلجيكا تحقق رقما سلبيا في كأس العالم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:29 م
بلجيكا
بلجيكا
محمد رشاد
عقب انتهاء الشوط الاول من سادس مباريات ثمن نهائي كأس العالم2018، بين بلجيكا واليابان، بالتعادل السلبي، سجل الفريق الأوروبي رقما سلبيًا في المونديال.

وقال حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقع "تويتر": "إن المنتخب البلجيكي لم يسجل أي هدف في الشوط الأول في 8 مباريات من آخر 9 خاضها في النهائيات".

وأضاف الحساب أن كواشيما وهاسيبي وناجاتومو، لاعبي المنتخب الياباني، يخوضون المباراة 11 لهم في كأس العالم، ويتفوقون على ناكاتا وأوكازاكي.

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